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Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр. ВIДЕО

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Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контрольованою українським воїнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

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Уточнюється, що від початку поточної доби, 31 жовтня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.

"У районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет. Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони: "На ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території і передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 3 будинки, на 4 об'єктах відновлювальні роботи тривають".

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    ну да, если бы по Банковой пальнули с РПГ..
    вылазят из под обломков, Ермак с Зеленским все в ранах, ушибах и ожегах.. Глаза таращат по сторонам, а мы им такие: "выстрелы не представляли угрозы"..
  • wake up-UA
    Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1362
  • NonCFist
    _Только вдумайтесь в этот гринписец: оккупанты обстреляли воинов ВСУ, но это нормально и безопасно. До пресс-службы не долетело.
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