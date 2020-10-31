Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білоруські силовики відзвітували про затримання за 20 км від кордону з Україною групи з 4 "анархістів-диверсантів", які нібито підпалювали автомобілі та адмінбудівлі в Мозирі та Солігорську. За версією білоруських слідчих, групу було сформовано в Києві, і вона збиралася втікати до України.

Про затримання анархістів заявив Держприкордонкомітет Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

У затриманих виявлено дві одиниці вогнепальної зброї з боєприпасами, бойову ручну гранату, травматичний пістолет і набої до нього, холодну зброю та балончики з перцевим газом, форму і рюкзаки військового зразка, намети, саперну лопату, сокиру, ліхтарі. Крім того, із собою вони мали ноутбуки та планшети, GPS-трекери, відеореєстратори, фотокамеру, флешнакопичувачі, СІМ-картку українського стільникового оператора, засоби радіозв'язку з гарнітурами прихованого носіння, іншу спеціальну екіпіровку та спорядження, продукти харчування, банківські картки та грошові кошти в різних валютах", - розповів офіційний представник Держприкордонкомітету РБ Антон Бичковський.

Дивіться також: На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За версією слідства, перед тим, як почати підпали в Білорусі, анархісти зустрілися і закупили зброю в Києві.

"Формування злочинної групи відбувалося на території України, куди в серпні 2020 року прибув Оліневич, який проживає в Польщі. Зустрівшись у Києві з Дубовським, вони озброїлися вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами", - розповів начальник відділу слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек.

Дивіться також: Багатодітному батькові з Мінська дали 15 діб за плакат із написом "Ви неймовірні", з яким він прийшов до школи підтримати дітей. ФОТО

Крім цього, як стверджують білоруські слідчі, затримані неподалік від кордону з Україною анархісти "планували відхід із білоруської території".









