Встромив ножа в груди: чоловік убив працівницю кафе в центрі Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік увійшов до кафе і встромив ножа в груди жінки, яка там працювала. Та померла на місці. Вбивцю затримали.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією поліцейських, до закладу зайшов невідомий чоловік і відразу вдарив співробітницю ножем у груди. Від травми жінка загинула миттєво", - сказано в повідомленні.

Вбивцю затримали поруч із кафе, там же, на асфальті, лежав ніж.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Свої мотиви затриманий не пояснює.

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