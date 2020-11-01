Проєкт "Без цензури": Судний Зе-тупик. Чому без перезапуску Конституційного Суду Україну очікує катастрофа. ВIДЕО

Чоловіки в мантіях з дуже низькою соціальною відповідальністю, вони ж - судді Конституційного суду - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Конституційний суд одне за іншим штампує рішення, які суперечать не тільки реформам, але і елементарному здоровому глузду. Люди в мантіях буквально кинули виклик суспільству, бо їх не зачепили ні дві революції, ні війни.

Що робити з Конституційним судом, який повинен захищати державу, а за фактом працює на його знищення? При цьому за спинами суддів КС, що скасували антикорупційну реформу, видніються тіні Ігоря Коломойського і Віктора Медведчука. Адже скандальне рішення прийняли наступного дня після місцевих виборів, на яких провалилися не тільки "Слуги народу", але і проросійські партії.

Хто в Україні насправді робить державний переворот? Як сталося, що Конституційний суд у нас очолює людина з манерами і словниковим запасом якогось колгоспника Васі? Чи можна виправити косяки Конституційного суду?

А ще, звичайно ж, зібрали для вас перли з брифінгу судді Тупицького - їх можна дивитися вічно (але краще не треба).

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