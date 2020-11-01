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Столичні патрульні врятували 20-річну дівчину, яка намагалася стрибнути з 25-го поверху. ВIДЕО

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Екіпаж київських патрульних Станіслава Севідова і Юрія Школяренка врятували дівчину, яка намагалася накласти на себе руки.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"На балконі 25 поверху очевидець побачив дівчину, яка сиділа на поручні, звісивши ноги вниз. Чоловік не на жарт налякався і негайно викликав поліцію.

Піднявшись до дівчини, інспектори почали з нею розмову, спробували налагодити контакт. Однак на вмовляння патрульного вона не піддалася. Кожен її рух міг закінчитися фатально.

Важко уявити, що пережили патрульні у ситуації, коли від кожного слова або дії залежить людське життя. На щастя, патрульним вдалося відвернути непоправне. Підібравши вдалий момент, інспектор Юрій Школяренко схопив дівчину й перетягнув у безпечне місце.

Надалі патрульні викликали 20-річній врятованій лікарів".

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    ТУТ МОЛОДЦЫ !!!
  • Igor Lemke dd5e2437
    Молодцi хлопцi !Респект!
  • NonCFist
    _Во ты моральный урод... Ничего про девочку и её обстоятельства не знаешь, но обвинительное заключение уже составил. Такие подбрасывали дровишек в костры инквизиции.
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