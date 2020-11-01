Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську відбувається хода. Люди планують дійти від центру до урочища Куропати на околиці - місця масових поховань жертв сталінських репресій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, близько полудня за місцевим часом люди невеликими колонами йшли проспектом Незалежності до заводу "Луч". Також в центрі зібралася велика кількість силовиків.

"Я просто сидів на лавці, пив колу, вони підійшли і кажуть: "Якщо ви хочете провести цей вечір вдома, вам варто піти звідси - на бульварі будуть заходи. Якщо не хочете, продовжуйте тут сидіти". Те ж саме вони сказали і батькам, які з дітьми збирали листя на бульварі", - розповів виданню чоловік, який перебував на бульварі Толбухіна.

Після години дня загальна колона почала рух уздовж проспекту Незалежності в бік метро "Московська". Люди вийшли на проїжджу частину проспекту, але силовики повернули їх на тротуари.

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Повідомляється, що в центр стягують техніка, в тому числі водомети. Також є інформація про затримання в районі "Московської".

Туди ж підходять колони, що утворилися на інших вулицях. Потік людей не закінчується, зазначає видання. Їх супроводжують силовики.

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"Колона маршу на проспекті Незалежності. У людей в формі автоматична і гладкоствольна зброя. Відбуваються брутальні затримання", - повідомляє видання.

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НЕХТА пише, що Дзяди (рус. Діди) - поминальні дні, коли білоруси йдуть до могил рідних, щоб вшанувати їхню пам'ять. Діди відзначають щороку 2 листопада. Також щорічно в ці дні відбувається традиційна хода і мітинг в Куропатах - в урочищі неподалік від Мінська, яке було місцем масових розстрілів і поховань репресованих органами НКВС в 1937-1940 роках.

"Але політичні репресії в Білорусі тривають і в наші дні! Тому сьогодні білоруси також виходять на марш!" - підкреслюють у виданні. Зазначається, що початок заплановано на 14:00.