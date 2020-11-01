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Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Мінську відбувається хода. Люди планують дійти від центру до урочища Куропати на околиці - місця масових поховань жертв сталінських репресій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, близько полудня за місцевим часом люди невеликими колонами йшли  проспектом Незалежності до заводу "Луч". Також в центрі зібралася велика кількість силовиків.

"Я просто сидів на лавці, пив колу, вони підійшли і кажуть: "Якщо ви хочете провести цей вечір вдома, вам варто піти звідси - на бульварі будуть заходи. Якщо не хочете, продовжуйте тут сидіти". Те ж саме вони сказали і батькам, які з дітьми збирали листя на бульварі", - розповів виданню чоловік, який перебував на бульварі Толбухіна.

Після години дня загальна колона почала рух уздовж проспекту Незалежності в бік метро "Московська". Люди вийшли на проїжджу частину проспекту, але силовики повернули їх на тротуари.

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Повідомляється, що в центр стягують техніка, в тому числі водомети. Також є інформація про затримання в районі "Московської".

Туди ж підходять колони, що утворилися на інших вулицях. Потік людей не закінчується, зазначає видання. Їх супроводжують силовики.

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Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 01
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 02
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 03
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 04
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 05

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Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 06
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 07
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 08
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 09
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 10

"Колона маршу на проспекті Незалежності. У людей в формі автоматична і гладкоствольна зброя. Відбуваються брутальні затримання", - повідомляє видання.

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Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 11
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 12
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 13
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання 14

НЕХТА пише, що Дзяди (рус. Діди) - поминальні дні, коли білоруси йдуть до могил рідних, щоб вшанувати їхню пам'ять. Діди відзначають щороку 2 листопада. Також щорічно в ці дні відбувається традиційна хода і мітинг в Куропатах - в урочищі неподалік від Мінська, яке було місцем масових розстрілів і поховань репресованих органами НКВС в 1937-1940 роках.

"Але політичні репресії в Білорусі тривають і в наші дні! Тому сьогодні білоруси також виходять на марш!" - підкреслюють у виданні. Зазначається, що початок заплановано на 14:00.

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Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    Там ссо ***** білорусів вбивають і калічать.
    Щоб ти тим попкорном вдавилось, тварино.

    ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
    СЛАВА УКРАЇНІ !
  • Sav UA
    А чего беларусы уже без цветов? Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания - Цензор.НЕТ 8719
  • Гыг с Вами


    Krychek

    Задержание пенсионерки за красно-белый зефир в Жодино ещё не дно.
    Задержание за красно-белое платье ещё ниже.
    Инна Зайцева из Минска, приехавшая в Гродно в свадебном платье с красной полосой, была задержана и доставлена в изолятор. Завтра суд.

    Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания - Цензор.НЕТ 3729
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