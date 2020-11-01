Новини Відео • Революція в Білорусі

Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 56869
У Мінську та інших містах Білорусі відбулись масові акції. У столиці РБ хода прямувала до урочища Куропати, однак наразилась на опір силовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, міліція та ОМОН спробували перешкодити руху колони. За повідомленням очевидців, співробітники правоохоронних органів стріляли в повітря, застосували проти учасників акції сльозогінний газ і світлошумові гранати. У МВС Білорусі підтвердили стрілянину, зіславшись на "запобігання заворушенням".

Дивіться також: Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Біля "Експобелу" силовик стріляв услід чоловікові, який втікав. Червоний Хрест стверджує, що це "гума", кулі залишилися всередині, потерпілого передали медикам, повідомляє читач. Стрілець був у спортивних штанях і кросівках, камуфляж - тільки зверху", - повідомляє видання.

Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 01

За даними правозахисного центру "Весна", затримали близько ста осіб, переважну більшість - у Мінську.

Попри перешкоди тисячі людей таки прорвалися в Куропати. Вони поклали до меморіалу квіти і запалили біля нього свічки.

Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 02
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 03

Дивіться також: "Висловлює протест пастилою": у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку. ФОТО

Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 04
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 05
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 06
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб 07

Дивіться також: На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    молодці не здаються Сябри,а я вже думав що змирились..борітеся і поборете!!!!!
  • Игорь Ермоленко.
    Предпоследнее фото, ну вот зачем на такие мероприятия нести с собой маленьких детей, совсем ума нет.
  • БОРЯ ВАВКИН
    не сомневаюсь что бацька на суде будет клеить дурачка так же как и Чекатило.
    Он хуже Чекатило потому шо на его совести уже больше убийств и пыток...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини