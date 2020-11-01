Порушення під час підрахунку голосів в Одесі: жінка поза дільницею заповнює чисті протоколи, орієнтуючись на повідомлення в телефоні. ВIДЕО

В Одесі все ще не завершився підрахунок голосів. За минулі дні комісії рахували і перераховували декілька разів бюлетені.

Було зафіксовано тисячі порушень законодавства, складено 170 протоколів про адмінпорушення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Ділову Одесу.

Сайти і телеграм-канали рясніють відеофактами порушень. Наприклад, Професор Моріарті повідомляє про порушення на ДВК №511312, яку очолює представник ОПЗЖ. На відео чітко видно, як чисті протоколи заповнюють на підвіконні.

"Дійові особи: 1 - глава комісії за квотою ОПЗЖ Світлана Волошина (від Миколи Скорика), 2 - заступник голови Наталія Барбулак (від Андрія Пальчевського), 3 - секретар за квотою "За майбутнє" Вікторія Масловська-Кушнір (від Сергія Калинчука). Місце дії - підвіконня. Чисті протоколи, підписані всіма членами комісії, заповнюються не на дільниці, а на підвіконні. Нечемна жінка вносить туди потрібні цифри, переписуючи їх із повідомлення в телефоні. Ось так робляться результати голосування", - наголошується в повідомленні.

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За даними начальника головного регіонального управління Національної поліції Олега Беха, одеська поліція отримала 1 067 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

Як підкреслив Олег Бех, поліцейські ретельно відстежують, фіксують і перевіряють всю інформацію про можливі порушення виборчого законодавства. Зокрема, відстежують такі повідомлення в соціальних мережах.

Примітно, що в інших великих містах України вже відомі результати голосування, зазначає "Ділова Одеса".

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