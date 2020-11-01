Перший в Україні пам'ятник загиблим військовим пожежникам відкрили на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У такий спосіб увіковічнено пам'ять сержанта Михайла Ткачишина, старшого солдата Олега Майстришина, солдата Станіслава Потапчука та солдата Сергія Майбороди. Вони загинули під час гасіння пожеж у зоні ООС.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на АрміяInform.

Пам'ятний знак відкрили на території школи підготовки та перепідготовки фахівців пожежної охорони Навчального центру Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області.

Знак являє собою кількаметровий козацький хрест, увінчаний гербом військової пожежної служби, біля підніжжя якого розташована мармурова плита з іменами та портретами загиблих героїв.

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"За словами побратимів загиблих героїв, цей пам’ятник стане символом того, що втрати України ніколи не будуть забуті. Вони палатимуть і болем відлунюватимуть через покоління нашого народу", - зазначається у повідомленні.



