"Стріляй!" - беззбройний білорус грудьми пішов на силовика з рушницею. ВIДЕО

Учасник акції протесту в Мінську не злякався, коли людина у формі наставила на нього зброю. Він розстебнув куртку, підняв футболку і ступив назустріч дулу з голими грудьми.