"Стріляй!" - беззбройний білорус грудьми пішов на силовика з рушницею. ВIДЕО
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Учасник акції протесту в Мінську не злякався, коли людина у формі наставила на нього зброю. Він розстебнув куртку, підняв футболку і ступив назустріч дулу з голими грудьми.
Відео інциденту опубліковано на каналі Euroradio Live в ютубі, інформує Цензор.НЕТ.
В описі сказано, що інцидент стався на вулиці Калиновського в Мінську.
На цих кадрах видно, як натовп протестувальників тіснить силовиків, скандуючи: "Іди!" Один із них наставляє зброю на чоловіка в червоній куртці. Але замість того, щоб відступити, той підставляє груди.
Силовики відступають.