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До кінця тижня ми ліквідуємо чергу на отримання результатів ПЛР-тестів: запрацював механізм передачі тестів у приватні лабораторії, - Степанов. ВIДЕО

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До кінця тижня в Україні буде ліквідована черга на отримання результатів ПЛР-досліджень за рахунок початку контрактування приватних лабораторій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Уже запрацював механізм передачі тестів у приватні лабораторії. Це актуально для регіонів з великим навантаженням і, як наслідок, чергами під час отримання результатів досліджень, зокрема для Харківської, Донецької, Одеської, Дніпропетровської областей та Києва. Вважаю, що цього тижня ми повністю ліквідуємо чергу в деяких регіонах", - сказав він.

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Крім цього міністр зазначив, що 2 листопада розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ щодо протидії COVID-19.

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Топ коментарі

  • S0ft f1x
    запрацював механізм відмиву бабла з держ. бюджету! Не здивуюсь, якщо всі тести будуть оброблятись одною фірмою і всі гроші втечуть вгадайте до кого?
  • сепаратизму смерть
    Не здря, не здря жонка нашего нового цельного мыныстра здравоохранения, при вошествии его на престол назначении его на должность, в срочном порядке открывала частные клиники! До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
  • sulima ivan
    Це найбільше досягнення зелених клоунів - передали тести, які мають робитись безкоштовно, приватним клінікам, де за них треба буде платити тисячі. І навіть це рішення, що тривало пів року, вони вважають за досягнення - черг не буде.
    ______________________
    Люди! Ви ще не зрозуміли, що обрали собі не владу, а саван?!
    Ну і прапор вам у руки. Коли "почнеться" я буду мовчати, бо тоді вже слова будуть тільки знущанням.
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