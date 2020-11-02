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Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим. ВIДЕО

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31 жовтня штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану завдав бомбового удару по позиціях армії Вірменії і знищив велику кількість живої сили противника в окопах і підземних укриттях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бомбового удару опублікувало міністерство оборони Азербайджану.

На записі видно атаку на бійців армії Вірменії на трьох позиціях. На одній з них була проведена повторна атака. В результаті другого удару були вбиті всі, хто прийшов на допомогу пораненим внаслідок першої атаки.

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Топ коментарі

  • Хома Брут 42549717
    Молодцы азербайджанцы, Так нужно наказывать армянских террористов и бандитов, освобождая свою землю.
  • Инна Bittersweet
    А , мне хачей не жалко. Они с 14-го украинцев хоть раз пожалели , когда в ООН голосуют по указке Кремля ? Терпилы-подхуйловники
  • Yakov Nemo
    Кто то ж Хачятурянам втирает , что это ихняя земля , Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 2940 а они так фанатично лезут под Байрактеры Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 2694 Пашинян , уводи людей пожалей молодежь Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 4127
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