Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим. ВIДЕО
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31 жовтня штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану завдав бомбового удару по позиціях армії Вірменії і знищив велику кількість живої сили противника в окопах і підземних укриттях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бомбового удару опублікувало міністерство оборони Азербайджану.
На записі видно атаку на бійців армії Вірменії на трьох позиціях. На одній з них була проведена повторна атака. В результаті другого удару були вбиті всі, хто прийшов на допомогу пораненим внаслідок першої атаки.