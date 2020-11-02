Новини • Агресія Росії проти України

"Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу. ВIДЕО

2987555
Бійці 503-го Окремого батальйону морської піхоти ЗСУ святкують річницю створення підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою річницю морпіхи зустріли на передовій - на позиціях поблизу окупованої російськими окупантами Горлівки.

За три роки існування підрозділу бійці 503 ОБМП заслужили понад 120 державних нагород: з них 36 орденів "За мужність", три ордени "Богдана Хмельницького" і орден "Данила Галицького". На жаль, частина нагород були посмертними.

Про історію створення 503-го батальйону морської піхоти і його бойовий шлях українські морпіхи зняли невеликий документальний фільм, який присвятили загиблим побратимам.

Увага! Ненормативна лексика!

Також читайте: "Ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора", - комбат 503-го батальйону Сухаревський

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    Слава ВСУ !

    ВСУньте сепарам !!!
  • Перехватчик
    "Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения - Цензор.НЕТ 6431
  • Ksenia VB
    Якщо все правда на відео - це круто.
    Слава ЗСУ !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини