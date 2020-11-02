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"Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності", - Стефанчук оголосив про завершення аудиту держави. ВIДЕО

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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що цього тижня будуть представлені результати аудиту держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стефанчук заявив під час засідання погоджувальної ради.

Цього тижня будуть представлені результати аудиту держави. Фактично ми матимемо можливість побачити "чек за вечірку в 30 років незалежності України" і подивитися, на якому стані економічного розвитку ми зараз", - зазначив заступник голови парламенту.

Крім цього, за словами Стефанчука, буде представлена ​​стратегія економічного розвитку до 2030 року.

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Топ коментарі

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    30 лет независимости для Стефанчука - вечеринка


    и это говорит вице-спикер Верховной Рады
    начинаю верить в подсознатльное по Юнгу и Фройду
  • Serhii 3ed11e2e
    Увидеть бы чек за выборы по-приколу.
  • Костянтин Залізняк
    За свої півтора роки чек покажи, гнида товстопуза! За оренду квартирки в тещі наприклад. На этой неделе представят результаты аудита государства, сможем увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3717
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