"Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності", - Стефанчук оголосив про завершення аудиту держави. ВIДЕО

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що цього тижня будуть представлені результати аудиту держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стефанчук заявив під час засідання погоджувальної ради.

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Цього тижня будуть представлені результати аудиту держави. Фактично ми матимемо можливість побачити "чек за вечірку в 30 років незалежності України" і подивитися, на якому стані економічного розвитку ми зараз", - зазначив заступник голови парламенту.

Крім цього, за словами Стефанчука, буде представлена ​​стратегія економічного розвитку до 2030 року.

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