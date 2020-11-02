Пасажиропотік на кордоні з Білоруссю впав на 15%, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
Станом на сьогодні на українсько-білоруському кордоні функціонують 7 пунктів пропуску.
Зазначається, що в пунктах пропуску фіксується зменшення кількості подорожуючих осіб, які хочуть потрапити на територію Білорусі. Порівняно з минулими вихідними пасажиропотік зменшився в середньому на 15%.
Така картина спостерігається навіть у пунктах пропуску, де зазвичай рух є інтенсивним. А саме в "Нових Яриловичах" (Чернігівська область), у "Виступовичах" (Житомирська обл.) та "Домановому" (Волинь).
Зараз у пунктах пропуску на виїзд з України кордон переважно перетинають учасники міжнародних автомобільних перевезень.
Українські прикордонники впродовж доби в середньому оформлюють у пункті пропуску "Нові Яриловичі" понад 1700 осіб та приблизно 1000 транспортних засобів, в пункті пропуску "Виступовичі" - приблизно 300 осіб та майже 180 транспортних засобів, а в пункті пропуску "Доманове" - понад 600 осіб та майже 100 транспортних засобів. Черги з вантажних та легкових транспортних засобів відсутні.
"Протягом минулих вихідних Білоруською стороною не пропущено та повернуто на територію України 20 громадян України та двох іноземців", - додали в Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь закриває кордон через коронавірус.