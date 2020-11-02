Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, запропонував президенту Франції Емманюелю Макрону допомогу і посередництво в конфлікті з мусульманами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковано в Telegram-каналі "Пул Першого", близькому до пресслужби Лукашенка.

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Так, Лукашенко на зустрічі з главою Української православної церкви митрополитом Веніаміном зазначив, що мусульмани "завжди, 100% практично" підтримували його на виборах.

"Ну, не чіпай ти цього пророка. Ну, що це дасть тобі в країні, якщо ти починаєш критикувати мусульман і так далі? Ось як раз, може, йому (Макрону. - Ред.) треба посередництво між ним і мусульманами? Я тут йому можу допомогти, тому що в мене з мусульманами дуже, дуже гарні відносини", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ

Увечері 16 жовтня у Франції вбили викладача Самюеля Паті. Його підкараулив біля коледжу, убив і обезголовив 18-річний чеченець Абдулах Анзоров, який пізніше був застрелений поліцейськими. Причиною вбивства стала демонстрація викладачем карикатур на пророка Мухаммеда на уроці в школі.

Президент Франції назвав убивство вчителя терактом. За словами Макрона, Паті загинув за те, що "учив дітей свободі слова, свободі вірити або не вірити", глава держави також заявив про "кризу ісламу".