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Проєкт "Без цензури": Ватний сказ. Як Добкін безвіз захищав, а Лукаш хотіла повернення Турчинова. ВIДЕО

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Богдан Буткевич вкотре не пошкодував часу та нервів, щоб зібрати для вас добірний ватний треш із проросійських зливних бачків, який ллється звідти останніми днями.

А заодно - дослідив, які меседжі зараз просуває російська п'ята колона в Україні. І тут можна сміятися, плакати і офігівати одночасно. Крім традиційних пасажів про "зовнішнє управління", "мир", "з Росією треба дружити", "Путін хороший" та інших рептилоїдів, там цілком серйозно починають просувати нові, не менш небезпечні меседжі.

І ви не повірите, але тепер на медведчуківсько-мураєвських каналах захищають безвіз (так, вам не почулося!), лають Конституційний Суд, а ще - неймовірно! - хочуть повернення "Кривавого Пастора" Турчинова!

Які оси покусали Лукаш, Добкіна та інших завсідників 112-го, Ньюсвана і каналу "НАШ"? Чого насправді хочуть кремлівські посіпаки в Україні? Навіщо проросійські помийки і ОПЗЖ качають тему термінових перевиборів до Верховної Ради?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти. І ще ми тут разом із вами відвойовуємо український ютуб!

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Топ коментарі

  • Grigor Sten
    Ватнікам і сєпарам вірити не можна ніколи як і кацапам
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    вірити? їх потрібно знищувати
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Что особо вызвало отвращение у меня так *Зик*. Неплохой был тв-канал, продумано работал, та и Влащенко тоже за харизму проходила. Теперь притон с дешёвой шлюшкой, залётными клиентами и полная потеря зрителей или почти. Всё вторично, убогая повторяемость, совковые клиенты! Что бы потребовал от Комитета по тв. Повторы запретить, что неделями и круглосуточно пускают эти шавки. По бегущей новости 3-5 дневной давности и более с указанием фамилии у кого лицо мертвеца. А ведь скорее закапывают чем проталкивают---кретины и моральные уроды!
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