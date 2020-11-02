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Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС. ВIДЕО

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Можливий розпуск Верховної Ради, якщо депутати відмовляться звільняти суддів Конституційного Суду.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Коли до мене звернулися депутати і запитали, як так зробити, щоб цей закон був повністю конституційним, я їм відповів: "Ви повинні показати політичну волю. У мене немає питань до ваших правок. Будь ласка, проголосуйте в першому читанні - ви вже покажете, що серйозно налаштовані, а потім внесіть правки, які можуть бути повністю конституційними", - розповів Зеленський.

За його словами, можливий розпуск Верховної Ради, якщо депутати відмовляться звільняти суддів Конституційного Суду.

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"Якщо буде так, що буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все у "слуг народу" - тому що вони йшли і, чесно кажучи, розуміють, що все ж вони завдяки мені стали депутатами і підтримки суспільства, голосування народу, - вони повинні розуміти відповідальність. Якщо ми підемо врозріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом", - припустив Зеленський.

Однак, підкреслив президент, було б добре, щоб ВР продовжила роботу, оскільки в Україні і так вистачає "нестабільних речей", серед яких були названі, зокрема, COVID-19 і війна на Донбасі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі

  • Шимус
    Дивлюся Зе на Свободі слова. Це крива качка. У його законопроекту немає підтримки. Він поплив. Раду він вже не розпустить, це видно по його мичанню. Що робити далі він не розуміє. Він втратив вплив і на Раду, і навіть на фракцію. Це жалюгідне видовище.
  • чугунный батон
    Бубас , парламентом дело не ограничится . Ты обещал - ,, если нарушу закон - подам в отставку ,, . Там уже не на один десяток отсавок хватит .
  • Gozzalik salonu
    Дурак ты Володя, пустил сюда еврейскую бабушку, в договорняки с олигархами начал играть, вместо того что б их отправить отсюда к чертовой матери, теперь выгребай
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