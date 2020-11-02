Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС. ВIДЕО

Можливий розпуск Верховної Ради, якщо депутати відмовляться звільняти суддів Конституційного Суду.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Коли до мене звернулися депутати і запитали, як так зробити, щоб цей закон був повністю конституційним, я їм відповів: "Ви повинні показати політичну волю. У мене немає питань до ваших правок. Будь ласка, проголосуйте в першому читанні - ви вже покажете, що серйозно налаштовані, а потім внесіть правки, які можуть бути повністю конституційними", - розповів Зеленський.

За його словами, можливий розпуск Верховної Ради, якщо депутати відмовляться звільняти суддів Конституційного Суду.

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"Якщо буде так, що буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все у "слуг народу" - тому що вони йшли і, чесно кажучи, розуміють, що все ж вони завдяки мені стали депутатами і підтримки суспільства, голосування народу, - вони повинні розуміти відповідальність. Якщо ми підемо врозріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом", - припустив Зеленський.

Однак, підкреслив президент, було б добре, щоб ВР продовжила роботу, оскільки в Україні і так вистачає "нестабільних речей", серед яких були названі, зокрема, COVID-19 і війна на Донбасі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.