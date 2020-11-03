Новини Відео • Коронавірус і карантин

Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов. ВIДЕО

3 78539
МОЗ не розглядає можливість розгортання мобільних моргів.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи планується розгортання мобільних моргів, глава МОЗ сказав: "На цей момент таке питання навіть не розглядалося. Ми все-таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлено в нашій країні. Дотримуватися рекомендації МОЗ - і ми не перейдемо той рубіж під назвою "кількість померлих така, що наші морги не справляються і ми змушені думати про розгортання мобільних моргів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 789 випадків. Серед лідерів - Харківщина і Хмельниччина

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Микола Чуприна
    а как на счёт мобильных "дурок"!
  • Бяка Бука
    Степанов всё больше начинает напоминать своего папередника Емца, у которого тоже все брифинги сводились к одной фразе "мы фсе умрьом". Дебил, ***...
  • Старый зольдат
    ЗеДолбоДятлы, теперь понятно для чего ваши избранники расхитили фонд борьбы с коронавирусом на строительстве дорог? Что бы мобильно по этим дорогам разворачивать для вас мобильные морги.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини