Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов. ВIДЕО
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МОЗ не розглядає можливість розгортання мобільних моргів.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи планується розгортання мобільних моргів, глава МОЗ сказав: "На цей момент таке питання навіть не розглядалося. Ми все-таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлено в нашій країні. Дотримуватися рекомендації МОЗ - і ми не перейдемо той рубіж під назвою "кількість померлих така, що наші морги не справляються і ми змушені думати про розгортання мобільних моргів".