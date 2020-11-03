Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов. ВIДЕО

МОЗ не розглядає можливість розгортання мобільних моргів.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відповідаючи на запитання, чи планується розгортання мобільних моргів, глава МОЗ сказав: "На цей момент таке питання навіть не розглядалося. Ми все-таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлено в нашій країні. Дотримуватися рекомендації МОЗ - і ми не перейдемо той рубіж під назвою "кількість померлих така, що наші морги не справляються і ми змушені думати про розгортання мобільних моргів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 789 випадків. Серед лідерів - Харківщина і Хмельниччина