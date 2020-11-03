У МОЗ назвали ознаки COVID-19, з якими показана госпіталізація. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я України змінили критерії для госпіталізації хворих з підозрою і з підтвердженим COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як на ранковому брифінгу.

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Садов'як зазначила, що відповідні зміни були внесені Наказом МОЗ №2438 від 27.10.2020 року.

За її словами, нині госпіталізація показана особам з підозрою або підтвердженим COVID-19, у яких є хоча б одна із зазначених нижче ознак:

- частота дихання менше 10 на хвилину або більше 30.

- сатурація менше або дорівнює 92%,

- порушення свідомості.

"Також госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають важку супутню патологію в стадії декомпенсації", - додала Садов'як.

Зазначимо, що раніше обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягали пацієнти з групи ризику. Детальніше в інфографіці МОЗ, опублікованій нижче:

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В Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5 100 - одужали.