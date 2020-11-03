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Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на один рік, - Разумков. ВIДЕО

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Верховна Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроєкт має бути зареєстрований у парламенті сьогодні.

Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Була прийнята одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 1.01.2022 року. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп. Сьогодні має бути зареєстрований цей законопроєкт", - зазначив спікер парламенту.

За його словами, розгляд проєкту має відбутися у середу, 4 листопада.

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"Завтра буде дано доручення комітету його невідкладно розглянути. Ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюсь, він буде підтриманий за основу і в цілому", - заявив Разумков.

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Топ коментарі

  • Eduard Povolotsky
    чуствуют жирные жопы приближение майдана???
  • Radoslav Sikorsky
    Шо ребята, рейтинг валится, бросаете подачки хомячкам.
  • Андрей Андрийко
    Вонючки вы- сами быкуете, а тут магазин сам торгую , пробую просто выжит, а вы мне кассу!!!
    Себе на свои крузаки и котеджи кассу прилепите!!! Бегемоты!!!!!
    Спасибо и на этом- через год видно будет!!!!
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