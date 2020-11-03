Тупицький заявив, що працівники НАЗК посягали на недоторканність суддів КС: Ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету. ВIДЕО
За його словами, в партії "Слуга народу" пригрозили "вулицею" і протестами, а учасники мітингу під КС були радикально налаштовані і поставили ультиматум - якщо судді не підуть у відставку, "то вони почнуть зникати". Про це Тупицький заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
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"А до цього три працівники НАЗК увійшли невстановленим способом, зламавши охорону КС, за підтримки політиків і адміністраторів, дискредитуючи КС, ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету судді, а це елемент недоторканності. Три рази прийшли - мало. Вони прийшли додому до судді Сліденка і вибивали двері", - заявив Тупицький.
На думку Тупицького, КС, виносячи рішення щодо е-декларування, "зайняв позицію не зламати систему і архітектуру антикорупційних органів".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.