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Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ. ВIДЕО

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Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що йому хочуть підкинути підроблений російський паспорт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав під час пресконференції 3 листопада.

"Сьогодні не вистачає лише мого російського паспорта, якого у мене немає, але мені хочуть підкинути. Він буде, звичайно, сфальсифікований, цей російський паспорт, але його покажуть по телебаченню, його правоохоронці запишуть. А як можна доказати, що він підроблений? А як доказати, що він не тобою підроблений? А чи потрібен мені підроблений паспорт Російської Федерації? При фабрикації справи це потрібно, діватись немає куди, але для чого це робити?"- повідомив Тупицький.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
    Земелькой то в оккупированном Крыму могут владеть ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ. Закон у них такой.
  • Andrea Petrychenko
    А не поддельный куда дел? Сейчас в оккупированном Крыму могут оформить недвижимость только граждане россии.
  • Русский Алкаш
    Тупицкий в шоу "РАССМЕШИ КОМИКА". Имущество в Крыму ему уже "подбросили".
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