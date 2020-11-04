У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловіка затримали в Голосіївському районі. У нього вилучили 8 пакетиків з кокаїном, які порушник ховав у спідній білизні.
Поліцейські вирушили в квартиру, в якій жив затриманий, і виявили там ще 5 кг наркотику.
"Фігурантом виявився громадянин Росії, який перебуває в розшуку за тяжкий злочин. Крім цього, він також розшукувався поліцією Києва за підробку документів. Під час затримання чоловік показав поліцейським документи, які також мають ознаки підробки", - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру в торгівлі наркотиками. За ґратами він може провести від 9 до 12 років.
Крім цього, проти нього відкрили провадження за підробку документів. Покарання за цією статтею - ув'язнення терміном до 5 років.