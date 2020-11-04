Марків повернувся до України. ВIДЕО

Нацгвардієць Віталій Марків, виправданий і звільнений італійським апеляційним судом у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році, 4 листопада прибув до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Марків прилетів до України разом з українською делегацією.

На брифінгу Марків сказав, що разом з адвокатами чекатиме остаточного виведення касації.

"Відповідальність мають понести люди, які намагалися зганьбити ЗСУ і український народ", - сказав Марків.

Своїм першим завданням він назвав продовження служби в ЗСУ.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.