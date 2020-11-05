Новини • Коронавірус і карантин

Карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних, - Степанов. ВIДЕО

1123027
Кабмін розглядає можливість запровадження карантину вихідного дня, щоб стримати поширення COVID-19, однак остаточне рішення з цього приводу поки не ухвалено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На запитання, що собою являє карантин вихідного дня, Степанов відповів: "Ми вважаємо, що більш жорсткими обмеженнями саме у вихідний день ми зможемо тією чи іншою мірою розривати цей ланцюг хвороби. Вкупі з іншими заходами це може стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби. Для нас головне – це швидкість, з якою розповсюджується хвороба, її треба стримати".

Водночас міністр зазначив, що карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних.

"Це проєкт, який ми ще погоджуємо, остаточного рішення уряду ще не існує", - підсумував Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я обговорюється можливість запровадження "карантину вихідного дня".

Також читайте: В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Эдуард Силенко
    Як тебе звати дурнику?
  • Бессоница
    Может быть зебилы сначала нужно нарядить всех принудительно в маски, включая клоуна, а затем уже что то ужесточать?
  • Alik
    Тварье ЗЕленое - это треть месца не работать, а налоги заплатить в полном объеме...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини