Карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних, - Степанов. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
На запитання, що собою являє карантин вихідного дня, Степанов відповів: "Ми вважаємо, що більш жорсткими обмеженнями саме у вихідний день ми зможемо тією чи іншою мірою розривати цей ланцюг хвороби. Вкупі з іншими заходами це може стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби. Для нас головне – це швидкість, з якою розповсюджується хвороба, її треба стримати".
Водночас міністр зазначив, що карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних.
"Це проєкт, який ми ще погоджуємо, остаточного рішення уряду ще не існує", - підсумував Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я обговорюється можливість запровадження "карантину вихідного дня".