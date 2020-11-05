Новини • Коронавірус і карантин

У "червоній" зоні не припинятимуть роботу дитсадків та молодших класів, - Ляшко. ВIДЕО

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Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні заходи в країні. При цьому у відомстві хочуть дозволити функціонування дитячих садуів у "червоній" зоні. А також дозволити учням початкових класів відвідувати школу.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Пропоную розглянути можливість і дозволити працювати на території з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки дитячим садкам і школам з 1 по 4 клас", - зазначив Ляшко.

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При цьому учнів 5-11 класів у міністерстві рекомендують відправляти на дистанційне навчання.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Вся "стратегия борьбы власти с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
  • Леся Валігура
    Значить, вчителі початкових класів і вихователі дитсадків безсмертні?
  • No Name 9b7d42a6
    Карантин отменяется, проще говоря) паразиты у власти решили пустить все на самовыживание.
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