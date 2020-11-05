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Штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці, - Степанов. ВIДЕО

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В Україні можуть ввести штраф за перебування в громадських будівлях та транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту. Його виписуватимуть відразу на місці.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт передбачатиме конкретний штраф за неносіння масок від 170 до 255 гривень. Причому протокол про штраф писатимуть відразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали його в суд, а суд потім вирішував накладати штраф чи ні. Тому у нас менше 5% або менше 3% були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій", - сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз це буде такий же механізм, як і в разі порушення правил дорожнього руху. Штраф можуть накладати працівники Нацполіції, епідемічного контролю, органів місцевого самоврядування.

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"Я дуже вдячний народним депутатам, що вони підтримали цей законопроєкт, і зараз розраховую на його ухвалення в сесійній залі Верховної Ради. Нам це необхідно", - додав Степанов.

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    А Степанову будут каждый день выписывать штраф, за увеличение короновируса, с которым он неуспешно борется на посту министра здравохранения?
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Тут ты прав. почему работника если косячит постоянно то его увольняют а министра или чиновника нет! Тут дело не в одном Степанове! Почему Фофа ещё президент?
  • SerjUA
    -- Вам штраф 255 гривен за отсутвие маски!
    -- Так, есть маска! Вот она. Одета, как и положено. Вы что, не видите маску? За что штраф?
    -- У меня план. Не морочьте голову! Или можем договориться на месте.

    (Отрывок из фантастического рассказа про отсутствие коррупции)
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