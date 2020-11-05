"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021. ВIДЕО

"Слуга народу" Олександр Трухін під час обговорення проєкту бюджету на 2021 рік закликав колег по парламенту зупинити політиканство, локальні політичні війни і об'єднавшись, працювати разом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому "слуга народу" використовував незвичну для парламенту лексику.

"Або приєднуйтесь і давайте дійсно плідні результати, або "харе казати якісь непонятні речі". Я вам скажу дуже простими словами: в бюджеті закладені гроші на децентралізацію, боротьбу з коронавірусом. У нас дуже хороші результати по цифрах", - сказав Трухін.

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