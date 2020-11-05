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"Євробляхери" протестують у центрі Києва: відбулися сутички з поліцією, рух транспорту перекрито. ВIДЕО

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5 листопада власники автомобілів на єврономерах перекрили рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі Києва, згодом це переросло в сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Приблизно о 12:00 ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського", - заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

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Як повідомляє "Київ Оперативний", коли євробляхери почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".

Як видно з відео, відбулися сутички мітингарів з поліцейськими.

За словами Ярошевича, після цього з ними зідзвонилися з Верховної Ради і повідомили, що на 15:00 запланована нарада голів фракції, на якій будуть з’ясовувати, чому не розглядається питання "євробляхарів".

Власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення автомобілів.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Нужно что бы бляхеры перекрыли дороги для кортежей зебиленского. Пусть голый боротька ездит на велосипеде как и абещаль "Евробляхеры" протестуют в центре Киева: произошли стычки с полицией, движение транспорта перекрыто - Цензор.НЕТ 6497
  • Oljik
    Їх об"єднує те, що вони зебіли. ))
  • Scorpman Y
    странно.. сначала они голо суют за вовку-шмарклю, а теперь - бастуют.. Да это ЗАГОВОР против найвеличнейшего припЗЕдента халактики! "Евробляхеры" протестуют в центре Киева: произошли стычки с полицией, движение транспорта перекрыто - Цензор.НЕТ 461
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