"Євробляхери" протестують у центрі Києва: відбулися сутички з поліцією, рух транспорту перекрито. ВIДЕО

5 листопада власники автомобілів на єврономерах перекрили рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі Києва, згодом це переросло в сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Приблизно о 12:00 ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського", - заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

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Як повідомляє "Київ Оперативний", коли євробляхери почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".

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Як видно з відео, відбулися сутички мітингарів з поліцейськими.

За словами Ярошевича, після цього з ними зідзвонилися з Верховної Ради і повідомили, що на 15:00 запланована нарада голів фракції, на якій будуть з’ясовувати, чому не розглядається питання "євробляхарів".

Власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення автомобілів.