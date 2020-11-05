"Євробляхери" протестують у центрі Києва: відбулися сутички з поліцією, рух транспорту перекрито. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Приблизно о 12:00 ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського", - заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.
Як повідомляє "Київ Оперативний", коли євробляхери почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".
Як видно з відео, відбулися сутички мітингарів з поліцейськими.
За словами Ярошевича, після цього з ними зідзвонилися з Верховної Ради і повідомили, що на 15:00 запланована нарада голів фракції, на якій будуть з’ясовувати, чому не розглядається питання "євробляхарів".
Власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення автомобілів.