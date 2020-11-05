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Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі. ВIДЕО

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Як влада руками Кравчука та Арестовича під шумок скандалів хоче подарувати ворогові українську територію на Донбасі? Аналізує Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури".

Всупереч навіть зведенням штабу ООС, Банкова вперто скиглить про "всеосяжне перемир'я" і вкотре намагається зробити крок до легалізації бойовиків. А заодно - миру, тобто капітуляції, на російських умовах. Мова про анонсоване нещодавно розведення військ на Донбасі.

Чому розведення військ у обраних точках - дуже погана ідея? Як влада збирається відкрити шляхи ворожим ДРГ? І що поганого і дуже поганого пропонує Кравчук у своєму мирному плані?

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Нагадаємо, Тристороння контактна група затвердила ділянки на лінії розмежування, де незабаром може статися розведення військ. Цього разу їх чотири: три в Луганській і одна в Донецькій області. Це ділянки Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка і Ніжньотепле.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі - Цензор.НЕТ 5973
  • Shuha
    Мрази!
  • Sergii Rybalchenko
    и заметьте, все внезапно забыли за оккупированный крым. Спасибо зебилам за нашу "завершенную" войну
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