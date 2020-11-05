Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі. ВIДЕО

Як влада руками Кравчука та Арестовича під шумок скандалів хоче подарувати ворогові українську територію на Донбасі? Аналізує Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури".

Всупереч навіть зведенням штабу ООС, Банкова вперто скиглить про "всеосяжне перемир'я" і вкотре намагається зробити крок до легалізації бойовиків. А заодно - миру, тобто капітуляції, на російських умовах. Мова про анонсоване нещодавно розведення військ на Донбасі.

Чому розведення військ у обраних точках - дуже погана ідея? Як влада збирається відкрити шляхи ворожим ДРГ? І що поганого і дуже поганого пропонує Кравчук у своєму мирному плані?

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Нагадаємо, Тристороння контактна група затвердила ділянки на лінії розмежування, де незабаром може статися розведення військ. Цього разу їх чотири: три в Луганській і одна в Донецькій області. Це ділянки Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка і Ніжньотепле.