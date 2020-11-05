"Голос" звернувся в поліцію через незаконне перерахування голосів в Обухові на користь "За майбутнє", - нардеп Лозинський. ВIДЕО

Партія "Голос" подала заяву в поліцію через ситуацію з перерахунком голосів у Обухові.

Про це заявив з трибуни ВР нардеп "Голосу" Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

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"В Обухові у "Голосу" намагаються вкрасти результат. На двох дільницях в уточнених протоколах партії "За майбутнє" "намалювали" +80 голосів. Небагато, але завдяки цьому вони можуть отримати плюс одного депутата, а "Голос", навпаки, втратить один мандат", - повідомив нардеп.

Він зазначив, що порушення зафіксували не тільки представники "Голосу", але і "Європейської Солідарності", "Слуги народу", "Удару" і "Батьківщини", а також голова дільниці.

""Голос" написав заяву в правоохоронні органи. Ми будемо вимагати перерахунку голосів, щоб захистити результат", - заявив Лозинський.

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