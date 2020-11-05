Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ. ВIДЕО

Депутат СН Олександр Дубінський зареєстрував одну свою громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського Тимура Міндіча і ще одну - в 13 офісах і "частинах холу" в БЦ "Міленіум", що належить фірмі з орбіти Коломойського.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Дубінський у переліку своїх громадських приймалень вказав дві адреси. Одна з них - квартира, яка належить бізнес-партнеру Коломойського Міндічу.

"Охоронець у будинку здивувався, коли дізнався про приймальню, і повідомив, що таких депутатів не знає і порадив телефонувати. За вказаним на сайті Верховної Ради номером "Схемам" також ніхто не відповів", - говориться в розслідуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов

Друга громадська приймальня Дубінського розташована в 13 офісах і частинах холу в бізнес-центрі "Міленіум". Ця будівля належить підконтрольній Коломойському фірмі, й у самого олігарха там теж розташовано офіс.

Також у "Міленіумі" розміщено громадські приймальні депутатів СН Ольги Василевської-Смаглюк, і Олександра Куницького, нардепів "За майбутнє" Ігоря Палиці, Ірини Констанкевич і Тараса Батенка, позафракційного депутата Руслана Требушкіна.

Згідно із законом, обшуки в громадських приймальнях народного депутата можна проводити тільки з санкції генерального прокурора, зазначають "Схеми".