Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ. ВIДЕО
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Дубінський у переліку своїх громадських приймалень вказав дві адреси. Одна з них - квартира, яка належить бізнес-партнеру Коломойського Міндічу.
"Охоронець у будинку здивувався, коли дізнався про приймальню, і повідомив, що таких депутатів не знає і порадив телефонувати. За вказаним на сайті Верховної Ради номером "Схемам" також ніхто не відповів", - говориться в розслідуванні.
Друга громадська приймальня Дубінського розташована в 13 офісах і частинах холу в бізнес-центрі "Міленіум". Ця будівля належить підконтрольній Коломойському фірмі, й у самого олігарха там теж розташовано офіс.
Також у "Міленіумі" розміщено громадські приймальні депутатів СН Ольги Василевської-Смаглюк, і Олександра Куницького, нардепів "За майбутнє" Ігоря Палиці, Ірини Констанкевич і Тараса Батенка, позафракційного депутата Руслана Требушкіна.
Згідно із законом, обшуки в громадських приймальнях народного депутата можна проводити тільки з санкції генерального прокурора, зазначають "Схеми".