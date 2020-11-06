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Степанов про відмову в госпіталізації пацієнтів з коронавірусом: "Лікарня - це не санаторій". ВIДЕО

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Будь-яка госпіталізація має відбуватися винятково за показниками.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ зазначив, що до 80% хворих мають легкий перебіг захворювання, а значить не потребують госпіталізації.

"По-перше, будь-яка госпіталізація має проходити виключно за показниками. Це, в тому числі і безпеку здоров'я. Будь-яка лікарня має так звану внутрішньолікарняну інфекцію. Якщо у вас немає показань до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. По-друге, лікарня - це не санаторій. Це повинно проходити виключно за показниками і за встановленим діагнозом лікарем і за його направленням", - зазначив Степанов.

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Топ коментарі

  • igor mandiur
    Бо довбойоб василь це вибрав сам!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    По каким показателям положили в отдельную палату лося Тищенко с темперетурой 36,8 ?
  • Підлога Маккартні
    Глава Минздрава отметил, что до 80% больных имеют легкое течение заболевания, а значит не нуждаются в госпитализации.

    Смысл тогда лок-даун врубать? Если исключить из 20 % оставшихся 73 % зебилов, то не все так даже печально Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 9382
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