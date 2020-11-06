Летальність від коронавірусу в Україні - одна з найнижчих у Європі, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в Україні летальність від коронавірусу становить 1,8%, що є одним із найнижчих показників у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю в Києві.

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"Щодо летальності від коронавірусу в Україні. Маємо, на щастя, один з найнижчих показників в Європі - 1,8%. Це такий же рівень, як і в Німеччині. У Великій Британії, наприклад, 4,3%, у Швеції - 4, 4%, в Іспанії - 3%. Але, на жаль, люди від коронавірусу вмирають і в Україні також", - сказав Шмигаль

У зв'язку з цим прем'єр висловив співчуття рідним і близьким померлих від коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, зафіксовано 9 721 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померла 201 особа, одужали 10 762 людини, що є найвищими показниками смертності й одужання за добу для України з початку пандемії.

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