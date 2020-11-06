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Летальність від коронавірусу в Україні - одна з найнижчих у Європі, - Шмигаль. ВIДЕО

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в Україні летальність від коронавірусу становить 1,8%, що є одним із найнижчих показників у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю в Києві.

"Щодо летальності від коронавірусу в Україні. Маємо, на щастя, один з найнижчих показників в Європі - 1,8%. Це такий же рівень, як і в Німеччині. У Великій Британії, наприклад, 4,3%, у Швеції - 4, 4%, в Іспанії - 3%. Але, на жаль, люди від коронавірусу вмирають і в Україні також", - сказав Шмигаль

У зв'язку з цим прем'єр висловив співчуття рідним і близьким померлих від коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, зафіксовано 9 721 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померла 201 особа, одужали 10 762 людини, що є найвищими показниками смертності й одужання за добу для України з початку пандемії.

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Топ коментарі

  • Сухов 75797791
    Ага. "Низкая". Когда в диагнозе и заключении не корона, а пневмония, инфаркт, либо еще бог знает что. Когда среди знакомых переболевших тесті сделал 1 из 5 человек. Низкая. Умножайте официальные цифрі на 10 и получите реальную картину.
  • константен
    Скотина какая... люди просто мрут, без всяких тестов и КТ.
  • Серый Вовк
    Это объяснимо ,просто продолжительность жизни в Украине самая низкая ни то что в Европе а и в Мире ,поэтому у нас очень мало стариков ,отсюда и такая статистика ,30 летний геноцид украинцев от ворья сделал своё дело и без всякого Ковида . Летальность от коронавируса в Украине - одна из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 274
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