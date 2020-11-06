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Застосування антибіотиків в Україні зросло в 3,5 раза: прохання до населення не займатися самолікуванням, - Степанов. ВIДЕО

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Застосування в Україні до теперішнього часу антибіотиків порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло в 3,5 раза, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході засідання Верховної Ради в п'ятницю.

"Дійсно, у нас в 3,5 раза зросло застосування антибіотиків, якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року. Існує програма щодо забезпеченості разом з фармпідприємствами - вони в повному обсязі забезпечені сировиною. Якщо в якійсь аптеці антибіотики зникли, думаю, що це поодинокі випадки", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому міністр закликав не займатися самолікуванням.

"Ми проводили наради з керівниками аптечних мереж щодо забезпеченості антибіотиками та іншими препаратами, зокрема антикоагулянтами. Від цієї галузі була велике прохання звернутися до населення, щоб не займалися самолікуванням", - додав Степанов.

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Топ коментарі

  • Uhbif
    а у населения просьба к степанову не нагнетать панику и истерию, а заняться выполнением непосредственных обязанностей министра, а не сидеть с утра до вечера в пресцентрах
  • Вася Шевченко f77d76ba
    мой любимый анекдот :
    ***
    - доктор так что у меня за хрень?
    - посидите молча...я сейчас гляну в интернете..
    - тю...так в интернете я и сам могу глянуть...
    - так! а давайте вы не будете заниматься самолечением...
  • Propan
    Тут недавно один больной Ковид опубликовал свои назначения, там как минимум два мощнейших и дорогих антибиотика было, все кто более говорят назначают антибиотики. Господни Степанов это не самолечение - это медико-фармалогическая Мафия заправляет и это прекрано знаете!!!! Не надо население обвинять в очередной раз!
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