33 медики померли на робочому місці від COVID-19, - Лазебна. ВIДЕО

33 летальні випадки серед медиків на робочому місці зафіксовано в Україні.
Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні 33 випадки, пов'язані зі смертю на робочому місці. Це ті, де ми будемо забезпечувати виплати. З них 20 страхових випадків - члени сімей загиблих отримають по 210 тис. грн і по 1,5 млн грн. І, на жаль, у трьох медпрацівників немає членів сімей, тому там у нас виплат не буде. І три випадки ми зараз опрацьовуємо", - зазначила Лазебна.
Це той випадок, коли безапеляційно можна сказати "Герої не вмирають!", бо медики віддали своє життя, перебуваючи на нулю, як на фронті.
+2 Viktor Turchanikov
Земля пухом.
+2 Propan
Странная новость! в заголовке написано от Ковида, а в теле новости просто на "рабочем месте", а причины не указаны. Да и как от Ковида можно умереть на рабочем месте?, это же не Алая Чума из фанатаст. повести Джека Лондона которая за минуты убивала жертв. Типа стоит медик за капельницей - упал и умер от Ковида. Как то странно все это. От инфаркта или инсульта можно умереть на рабочем месте, от Ковида ну как то нереально мгновенно умереть.