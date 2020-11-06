33 медики померли на робочому місці від COVID-19, - Лазебна. ВIДЕО

33 летальні випадки серед медиків на робочому місці зафіксовано в Україні.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

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"На сьогодні 33 випадки, пов'язані зі смертю на робочому місці. Це ті, де ми будемо забезпечувати виплати. З них 20 страхових випадків - члени сімей загиблих отримають по 210 тис. грн і по 1,5 млн грн. І, на жаль, у трьох медпрацівників немає членів сімей, тому там у нас виплат не буде. І три випадки ми зараз опрацьовуємо", - зазначила Лазебна.

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