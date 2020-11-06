Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука. ВIДЕО

Що задумав зробити на Донбасі старець особливого призначення Леонід Кравчук? І чому наступний Майдан закінчиться шибеницями на Хрещатику? У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва безжально розбирає так званий "мирний план" від першого президента та інших видатних замирювачів від зеленої команди.

Влада не отримала жодного мера у великому місті на виборах-2020, а проте вже пропонує незрозумілі мирні плани і - увага! - вибори в ОРДЛО вже у березні наступного року! І все це - у розпал небаченої конституційної кризи! Абсурд? Ще й який, але реальність саме така.

Демілітаризація ОРДЛО, взяття під контроль кордону та навіть повна амністія - і все до 2021 року! Звідки такі наполеонівські плани? Як влада взагалі планує організувати вибори на нинішній території ОРДЛО? Не менш важливе питання - кого там можуть навибирати?! Не менш важливе питання - а що хочуть від нас взамін? І ось тут починається найцікавіше. Бо платою за інтеграцію ракової пухлини на російських умовах цілком може бути економічний крах і розпад країни. Чому? Дивіться у відео і, звісно, поділіться власними думками!

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Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу". Також, за словами Леоніда Кравчука, цей план передбачає: демілітаризація ОРДЛО на початку 2021 року, контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.