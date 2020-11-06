Лікарку Ольгу Кобевко з Чернівців викликали на допит через заяву про брак кисню у лікарні. ВIДЕО
Про виклик в поліцію лікар Ольга Кобевко повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у мене була перша зустріч зі слідчими, там мене ознайомили із заявою про те, що пані Гусак доводить у своїй заяві, що мої слова, про те, що кисню недостатньо і він відсутній у відділенні, є брехнею, оскільки на той момент, коли я робила цей запис, кисню було достаньо", - повідомляє Кобевко.
Лікарка на відео показала, як позад неї проводять кисневі трубки для централізованого постачання кисню у лікарні.
"Кисню у відділенні зі станції - немає. Це зараз тільки роблять. А пані Гусак у своїй заяві заявила, що це брехня, що кисню було досить у відділенні", - зазначила лікарка.
Як відомо, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко на своїй сторінці в Facebook критикувала голову ОДА та департамент охорони здоров'я у відсутності достатньої кількості кисневих точок у лікарні, а значить, і нестачі кисню для хворих COVID 19. Через це деяким пацієнтам, за її словами, доводилося купувати власні кисневі балони.
У свою чергу заступниця голови ОДА Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак звернулася в поліцію і СБУ з проханням перевірити цю інформацію.