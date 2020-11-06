"Та мені пох#й! .. Викликай поліцію!" - пасажири і кондуктор ледь не побили жінку, яка намагалася пройти в салон трамвая без маски. ВIДЕО

У Києві пасажири і кондуктор ледь не побили жінку, яка намагалася пройти в салон трамвая без маски. Увага! Ненормативна лексика!