"Та мені пох#й! .. Викликай поліцію!" - пасажири і кондуктор ледь не побили жінку, яка намагалася пройти в салон трамвая без маски. ВIДЕО
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У Києві пасажири і кондуктор ледь не побили жінку, яка намагалася пройти в салон трамвая без маски. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, жінка намагалася увійти в трамвай маршруту №15 на вулиці Василя Макухи.
На записі події видно, що жінка доволі активно намагалася пробитися в салон і отримала такий же активний опір.