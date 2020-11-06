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"Та мені пох#й! .. Викликай поліцію!" - пасажири і кондуктор ледь не побили жінку, яка намагалася пройти в салон трамвая без маски. ВIДЕО

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У Києві пасажири і кондуктор ледь не побили жінку, яка намагалася пройти в салон трамвая без маски. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, жінка намагалася увійти в трамвай маршруту №15 на вулиці Василя Макухи.

На записі події видно, що жінка доволі активно намагалася пробитися в салон і отримала такий же активний опір.

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Топ коментарі

  • Muni
    Смешались в кучу кони, люди... Специально для таких как ты стоило бы запустить отдельный маршрут трамвая. Прямо на кладбище. И катайтесь там без масок хоть мужики 100 кг хоть истеричные бабы.
  • Герхард
    Вот прям-таки чуть не избили.

    Упоротая лезет в трамвай. И шо с ней делать?
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