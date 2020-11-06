"Для мене її надіти - це смерть": вчителька на Рівненщині відмовляється носити на роботу маску навіть після штрафу в 17 тис. грн. ВIДЕО

Вчителька української мови та літератури ліцею №1 м. Вараш Жанна Тетенева відмовляється носити на роботу маску і захисний щиток, а також вимірювати на вході в школу температуру. Своє рішення вона пояснює релігійними переконаннями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

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Кузнецовський міський суд засудив Тетеневу до сплати 17 000 грн штрафу і 420 грн. судового збору.

При розгляді судової справи вчителька не визнала провини і пояснила, що не хоче носити маску і захисний щиток, тому що є християнкою. Адміністрація та колеги ліцею намагалися переконати педагога не порушувати карантинні правила, але безрезультатно.

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Суд постановив, що посилання на віросповідання "фактично зводиться до уникнення адміністративної відповідальності за скоєне".

Тетенева і після рішення суду відмовляється носити засоби захисту.

"Я християнка віри Євангельської і слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, тому що він створив мене за образом і подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимося на Господа. Тому я відмовляюся носити ці маски, і для мене її надіти – це смерть", – сказала вона.

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У Вараському міському управлінні освіти прийняли рішення, що педагог може працювати в ліцеї і надалі, але вона повинна дотримуватися норм закону про носіння масок.