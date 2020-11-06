Турчинов: "ЄС" - єдина політична сила, яка отримала переконливий результат в усіх регіонах України. ВIДЕО

"Європейська Солідарність" на місцевих виборах отримала один із найкращих результатів серед усіх інших політичних сил.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "ЄС" отримала перше місце в п’яти регіонах нашої країни. Це місто Київ, Київська, Тернопільська, Львівська, Рівненська області.

"Наблизились до "Європейської Солідарності" ОПЗЖ і "Слуги народу", які отримали перші місця в чотирьох регіонах", – сказав Турчинов, додавши, що всі інші політичні сили (в основному місцеві регіональні проєкти) змогли отримати перші місця лише в одній з областей України.

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Так, зокрема, "Європейська Солідарність" отримала наступний відсоток мандатів у кожній обласній раді:

Вінницькій – 14,29%,

Волинській – 14,06%,

Дніпропетровській – 10,83%,

Житомирській – 14,06%,

Закарпатській – 9,38%,

Запорізькій – 11,9%,

Івано-Франківській – 20,24%,

Київській – 27,38%,

Кіровоградській – 12,5%,

Львівській – 33,33%,

у місті Києві практично 26%,

Миколаївській – 12,5%,

Одеській – 11,9%,

Полтавській – 9,52%,

Рівненській – 23,44%,

Сумській – 14,06%,

Тернопільській – 28,13%,

Харківській – 10%,

Херсонській, Хмельницькій – близько 11%,

Черкаській, Чернівецькій – понад 14%,

Чернігівській – близько 8%.

Керівник Центрального штабу "ЄС" наголосив, що "Європейська Солідарність" – це єдина політична сила, яка отримала переконливий

результат в усіх обласних центрах України.

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"Для порівняння, ОПЗЖ не змогла пройти до 7 обласних центрів, "Слуги народу" не змогли пройти до 3 обласних центрів, – це Львів,

Івано-Франківськ і Тернопіль", – сказав він, наголосивши, що на цих виборах владною командою масово застосовувалися фальсифікації. "Так, до Тернопільської міської ради "Слуги народу" не долали прохідний бар’єр, отримавши 4,8%. Але вже після "уточнення" – а фактично після нахабного фальшування – вони переписали протоколи, показавши собі вже 5%", – сказав він, додавши, що ці підроблені результати будуть оскаржуватися.

Олександр Турчинов підкреслив, що "Європейська Солідарність" – єдина політична сила, яка впевнено представлена у всіх регіонах нашої країни: від сходу до заходу, від півдня до півночі.

"Саме Європейська Солідарність сьогодні стає тією політичною силою, яка об’єднує всю Україну і готова захищати інтереси наших громадян у всіх регіонах нашої великої країни", – резюмував він.