Турчинов: "ЄС" - єдина політична сила, яка отримала переконливий результат в усіх регіонах України. ВIДЕО
Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, "ЄС" отримала перше місце в п’яти регіонах нашої країни. Це місто Київ, Київська, Тернопільська, Львівська, Рівненська області.
"Наблизились до "Європейської Солідарності" ОПЗЖ і "Слуги народу", які отримали перші місця в чотирьох регіонах", – сказав Турчинов, додавши, що всі інші політичні сили (в основному місцеві регіональні проєкти) змогли отримати перші місця лише в одній з областей України.
Так, зокрема, "Європейська Солідарність" отримала наступний відсоток мандатів у кожній обласній раді:
Вінницькій – 14,29%,
Волинській – 14,06%,
Дніпропетровській – 10,83%,
Житомирській – 14,06%,
Закарпатській – 9,38%,
Запорізькій – 11,9%,
Івано-Франківській – 20,24%,
Київській – 27,38%,
Кіровоградській – 12,5%,
Львівській – 33,33%,
у місті Києві практично 26%,
Миколаївській – 12,5%,
Одеській – 11,9%,
Полтавській – 9,52%,
Рівненській – 23,44%,
Сумській – 14,06%,
Тернопільській – 28,13%,
Харківській – 10%,
Херсонській, Хмельницькій – близько 11%,
Черкаській, Чернівецькій – понад 14%,
Чернігівській – близько 8%.
Керівник Центрального штабу "ЄС" наголосив, що "Європейська Солідарність" – це єдина політична сила, яка отримала переконливий
результат в усіх обласних центрах України.
"Для порівняння, ОПЗЖ не змогла пройти до 7 обласних центрів, "Слуги народу" не змогли пройти до 3 обласних центрів, – це Львів,
Івано-Франківськ і Тернопіль", – сказав він, наголосивши, що на цих виборах владною командою масово застосовувалися фальсифікації. "Так, до Тернопільської міської ради "Слуги народу" не долали прохідний бар’єр, отримавши 4,8%. Але вже після "уточнення" – а фактично після нахабного фальшування – вони переписали протоколи, показавши собі вже 5%", – сказав він, додавши, що ці підроблені результати будуть оскаржуватися.
Олександр Турчинов підкреслив, що "Європейська Солідарність" – єдина політична сила, яка впевнено представлена у всіх регіонах нашої країни: від сходу до заходу, від півдня до півночі.
"Саме Європейська Солідарність сьогодні стає тією політичною силою, яка об’єднує всю Україну і готова захищати інтереси наших громадян у всіх регіонах нашої великої країни", – резюмував він.