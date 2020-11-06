Новини • Місцеві вибори-2020

Турчинов: "ЄС" - єдина політична сила, яка отримала переконливий результат в усіх регіонах України. ВIДЕО

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"Європейська Солідарність" на місцевих виборах отримала один із найкращих результатів серед усіх інших політичних сил.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "ЄС" отримала перше місце в п’яти регіонах нашої країни. Це місто Київ, Київська, Тернопільська, Львівська, Рівненська області.

"Наблизились до "Європейської Солідарності" ОПЗЖ і "Слуги народу", які отримали перші місця в чотирьох регіонах", – сказав Турчинов, додавши, що всі інші політичні сили (в основному місцеві регіональні проєкти) змогли отримати перші місця лише в одній з областей України.

Так, зокрема, "Європейська Солідарність" отримала наступний відсоток мандатів у кожній обласній раді: 

Вінницькій – 14,29%, 

Волинській – 14,06%,

Дніпропетровській – 10,83%,

Житомирській – 14,06%, 

Закарпатській – 9,38%,

Запорізькій – 11,9%,

Івано-Франківській – 20,24%, 

Київській – 27,38%,

Кіровоградській – 12,5%,

Львівській – 33,33%,

у місті Києві практично 26%, 

Миколаївській – 12,5%,

Одеській – 11,9%,

Полтавській – 9,52%,

Рівненській – 23,44%,

Сумській – 14,06%,

Тернопільській – 28,13%,

Харківській – 10%,

Херсонській, Хмельницькій – близько 11%,

Черкаській, Чернівецькій – понад 14%,

Чернігівській – близько 8%.

Керівник Центрального штабу "ЄС" наголосив, що "Європейська Солідарність" – це єдина політична сила, яка отримала переконливий
результат в усіх обласних центрах України.

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"Для порівняння, ОПЗЖ не змогла пройти до 7 обласних центрів, "Слуги народу" не змогли пройти до 3 обласних центрів, – це Львів,
Івано-Франківськ і Тернопіль", – сказав він, наголосивши, що на цих виборах владною командою масово застосовувалися фальсифікації. "Так, до Тернопільської міської ради "Слуги народу" не долали прохідний бар’єр, отримавши 4,8%. Але вже після "уточнення" – а фактично після нахабного фальшування – вони переписали протоколи, показавши собі вже 5%", – сказав він, додавши, що ці підроблені результати будуть оскаржуватися.

Олександр Турчинов підкреслив, що "Європейська Солідарність" – єдина політична сила, яка впевнено представлена у всіх регіонах нашої країни: від сходу до заходу, від півдня до півночі.

"Саме Європейська Солідарність сьогодні стає тією політичною силою, яка об’єднує всю Україну і готова захищати інтереси наших громадян у всіх регіонах нашої великої країни", – резюмував він.

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Топ коментарі

  • Den Tar
    "ЕС" получила первое место в 5 регионах Украины, выиграв местные выборы по сравнению с другими политсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9120
  • Ksenia VB
    Бажаю подальших успіхів.
    Ще більше перемог - і ЄС і Україні.
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Так тримати! Тільки "ЄС"на даний час є рушійною силою для подальшого курсу України в ЄС
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