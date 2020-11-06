На кордоні з Білоруссю у вантажівці з пропіленом виявлено 30 тис. контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Сьогодні вранці в пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю прикордонники виявили у вантажівці, що перевозив пропілен, контрабандні сигарети.