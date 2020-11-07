Держархівслужба створила електронну базу даних жертв комуністичних репресій. ВIДЕО

В Україні створено електронну базу даних про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму "Український мартиролог ХХ століття".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт представила на пресконференції в "Укрінформі" Державна архівна служба України.

"Мета інтернет-проєкту "Український мартиролог ХХ століття" – створення електронної бази даних, у якій буде розміщено фотоінформацію та стислі біографічні дані про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму, їхню подальшу реабілітацію; забезпечення інтелектуального доступу до архівних документів на найпершому інформаційному рівні – з інтернету", - сказав голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, представляючи проєкт.

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"Український мартиролог ХХ століття" є підсумком роботи державних архівів, започаткованої ще на початку 1990-х, коли почали складатися регіональні та тематичні бази даних про репресованих, які і досі не було зведено до централізованої й загальнодоступної бази даних.

"Нам вдалося відновити базу даних, яка існувала, зробити її такою, що може функціонувати онлайн, і де вже зараз міститься інформація про майже 57 тисяч репресованих осіб", - зазначив Хромов.

Він також повідомив, що в базі даних є інформація про репресованих жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.