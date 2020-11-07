Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано". ВIДЕО

Курсант останнього четвертого курсу Академії МВС Білорусі Владислав Ботян записав відкрите відеозвернення, в якому заявив, що на знак протесту проти злочинних наказів нелегітимної влади Олександра Лукашенка залишає навчання в Академії МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

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Також він розповів, що курсантів академії вже готують до розгону мирних демонстрацій, тому він не хоче бути зброєю в руках режиму. Юнак підкреслив, що особисто був свідком централізованої фальсифікації на президентських виборах у Білорусі. Він висловив також незгоду з політикою насильства і брехні, яку проводить режим внутрішньої окупації Білорусі.

Ботян також звернувся до своїх однокурсників та інших курсантів із закликом не служити злочинному режиму, який веде війну проти народу Білорусі: "Багато хто вже, напевно, зрозумів і особисто зіткнувся з нелогічними наказами, твердолобістю та агресією начальників. Провчившись до 4 курсу, я усвідомив, що так триватиме і далі. А злочинна система, яка утворилася за 26 років, триматиме тебе в заручниках все життя".

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Це звернення стало першим відео на ютуб-каналі By_Pol, в описі якого зазначено, що канал створений об'єднанням співробітників всіх силових відомств Білорусі, які не заплямували себе скоєнням злочинів перед своїм народом.