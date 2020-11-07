Понад 80 людей затримали силовики на акціях у Мінську, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Білорусі триває переслідування людей за політичними мотивами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисну організацію "Вясна".
"О 12:00 в Мінську був анонсований Марш медиків. Як тільки люди в білих халатах стали на східці першої клінічної лікарні - силовики їх затримали. Їх доставили в Первомайське і Ленінське РУВС", - пишуть правозахисники.
За інформацією "Вясни", на акції затримали щонайменше 56 осіб.
"О 14:00 був анонсований традиційний Жіночий марш, але силовики почали затримання жінок, коли ще ті не встигли зібратися. Затримували і випадкових перехожих", - інформують правозахисники. У їхньому списку вже 26 прізвищ.
Крім того, є інформація про затримання в Бресті, Кам'янці і Могильові.