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Понад 80 людей затримали силовики на акціях у Мінську, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Білорусі триває переслідування людей за політичними мотивами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисну організацію "Вясна".

"О 12:00 в Мінську був анонсований Марш медиків. Як тільки люди в білих халатах стали на східці першої клінічної лікарні - силовики їх затримали. Їх доставили в Первомайське і Ленінське РУВС", - пишуть правозахисники.

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За інформацією "Вясни", на акції затримали щонайменше 56 осіб.

Понад 80 людей затримали силовики на акціях у Мінську, - правозахисники 01

"О 14:00 був анонсований традиційний Жіночий марш, але силовики почали затримання жінок, коли ще ті не встигли зібратися. Затримували і випадкових перехожих", - інформують правозахисники. У їхньому списку вже 26 прізвищ.

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Понад 80 людей затримали силовики на акціях у Мінську, - правозахисники 02
Понад 80 людей затримали силовики на акціях у Мінську, - правозахисники 03
Понад 80 людей затримали силовики на акціях у Мінську, - правозахисники 04
Понад 80 людей затримали силовики на акціях у Мінську, - правозахисники 05
Фото: TUT.BY

Крім того, є інформація про затримання в Бресті, Кам'янці і Могильові.

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Топ коментарі

  • Driver Audi
    А там была революция?Там была "хотелка",чтобы всё осталось,как есть,только без лукашенки.
  • Mihail Borze
    Да походу белорусская ривалюция все.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    цветочки до добра не доводят
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