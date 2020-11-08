Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, - ЗМІ. ВIДЕО

Чоловік, який вбив двох і поранив вісьмох у Кривому Розі, свій вчинок пояснив релігійними причинами.

Відео затримання підозрюваного опублікував телеграм-канал "Перший міський", інформує Цензор.НЕТ.

На відео записано, як затриманий відповідає на запитання правоохоронців. Зокрема, чоловік заявляє: "Я вбив, бо мені Бог сказав". Він розповів, що не знає, скількох людей зарізав, але мав убити 15.

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Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав на перехожих з ножем. Як наслідок, двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, зокрема 8-річна дитина. За підозрою у вбивстві двох осіб поліція затримала 37-річного чоловіка.