Новини Відео

Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, - ЗМІ. ВIДЕО

24 34290
Чоловік, який вбив двох і поранив вісьмох у Кривому Розі, свій вчинок пояснив релігійними причинами.

Відео затримання підозрюваного опублікував телеграм-канал "Перший міський", інформує Цензор.НЕТ.

На відео записано, як затриманий відповідає на запитання правоохоронців. Зокрема, чоловік заявляє: "Я вбив, бо мені Бог сказав". Він розповів, що не знає, скількох людей зарізав, але мав убити 15.

Читайте також: Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський

Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав на перехожих з ножем. Як наслідок, двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, зокрема 8-річна дитина. За підозрою у вбивстві двох осіб поліція затримала 37-річного чоловіка.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    та с того рога нормальных нет, тока придурки...
  • Igor Lemke dd5e2437
    То поїхав би курва краще до Лугандона та 15 сепарів зарізав
  • 133133
    Пир духа.

    Бал нечисти.

    Клоун на троне.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини