Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові. ВIДЕО

Водієві, який збив учора трьох людей на острівці безпеки в Харкові, зокрема десятирічну дитину, повідомили про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Наразі поліція веде досудове розслідування. Стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 2 ст. 286), за якою відкрито кримінальну справу, передбачає від 3 до 8 років тюремного ув'язнення і можливість позбавлення прав на термін до трьох років.

За даними місцевої поліції, 22-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням. Серед постраждалих - 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик і жінка віком близько 50 років. Їх доставлено в місцеву лікарню.

"Київ Оперативний" виклав відео з моментом наїзду і подальшою поведінкою водія. Увага! Ролик не рекомендується до перегляду дітям і людям зі слабкими нервами.

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ДТП сталася в неділю, 7 листопада, на проспекті Науки в Харкові.

Як повідомив у фейсбуці адвокат Леонід Маслов, за кермом перебував громадянин Ємену.