На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб. ВIДЕО

У Білорусі відбуваються затримання учасників протестного "Маршу народовладдя" в Мінську. Точкові затримання також були в Гомелі, Ляховичах (Брестській області), Вітебську, Бобруйську, Жлобині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними правозахисного центру "Вясна", кількість затриманих у неділю в Мінську перевищила 400 людей.

Затримання здебільшого відбуваються у Мінську на "Марші народовладдя". Точкові затримання, 1-2 людини, також були в Гомелі, Ляховичах (Брестської області), Вітебську, Бобруйську, Жлобині.

У білоруській столиці затримання - в різних районах міста: на Немизі, в районі метро "Пушкінська", на вулиці Богдановича перед парком Дружби народів, біля торгового центру "Рига" тощо.

Як повідомлялося, до початку недільної акції протесту у столицю Білорусі було стягнуто військовуу і спецтехніку. Центральні площі міста і деякі інші об'єкти оточені силовиками. Також з 11.10 на вхід і вихід закрито п'ять станцій метро, ​​ще на одній станції потяги не зупиняються. Стільникові оператори у Мінську, як зазвичай, "обмежили" доступ до мобільного інтернету.

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