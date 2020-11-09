Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України. ВIДЕО

Що означає перемога Джо Байдена для України та чи не зарано ми радіємо? У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич розкладає по поличках вибори, за якими спостерігає, без перебільшення, увесь світ.

Хто такий Джо Байден? Чому він став президентом аж із третьої спроби? Що пов'язує його з Україною? Згадуємо історію із сином Джо Байдена - Хантером, корупційним скандалом, "Бурізмою", Юрієм Луценком та, звісно ж, Андрієм Деркачем.

Чим запам'яталася Зе-команда новообраному президенту Сполучених Штатів? Та чому в російської пропаганди пригорає від перемоги Джо Байдена?

Дивіться, щоб зрозуміти, що відбувається та дізнатися все, що треба знати про цю кампанію та її переможця!

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Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.